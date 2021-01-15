شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يقترب من الهدف – تحليل - 15-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.7820، ونلاحظ أن السعر يبدأ اليوم بميل هابط ليتجه نحو اختبار محتمل للمتوسط المتحرك 50، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

الثبات فوق 0.7710 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، مع الإشارة إلى أن تخطي الهدف المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 0.7910 كمحطة رئيسية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7710 والمقاومة 0.7820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد