شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 15-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر عقود خام برنت تداولاته الإيجابية بعد التماسك فوق مستوى 55.78، ليتجه نحو تحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 57.77 وتمتد إلى 60.65، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 55.78 سيضغط على السعر لاختبار مستوى 54.80 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 57.77

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد