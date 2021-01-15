شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف الارتفاع – تحليل - 15-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر النفط صعوداً بشكل ملحوظ بعد اختبار مستوى 52.30 يوم أمس، ليصل إلى القمة المسجلة مؤخراً عند 53.90، بانتظار تخطي هذا المستوى لتأكيد استمرار الموجة الصاعدة والتوجه نحو أهدافنا الإيجابية التالية التي تبدأ عند 54.62 وتمتد إلى 56.00.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 52.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.30 والمقاومة 55.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد