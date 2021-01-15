شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترسم نموذج إيجابي – تحليل - 15-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الفضة تداولات يوم أمس عند مستوى 25.50، ويجري محاولات لاختراقه مع افتتاح اليوم، حيث تظهر ملامح نموذج قاع مزدوج قد يدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب، لكنه يواجه ضغط سلبي يشكّله المتوسط المتحرك 50 وقد يمنع السعر من تحقيق مزيد من الارتفاع.

من هنا، فإننا نفضل التوقف على الحياد إلى أن يؤكّد السعر موقفه بالنسبة للمستوى المذكور، حيث إن تأكيد الاختراق سيدفع السعر لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 27.00 وتمتد إلى 27.85، بينما يمثّل التماسك دونه مفتاح استئناف المسار التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 22.87.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.80 والمقاومة 26.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي