شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي – تحليل - 15-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس بعد أن وجد دعم قوي قرب 1830.00، ليتجه نحو اختبار محتمل للمقاومة المحورية 1863.85، ونلاحظ أن هناك تركيبة إيجابية محتملة تحصر التداولات الأخيرة، بينما يواجه السعر ضغط سلبي تشكّله المؤشرات الفنية.

وبالتالي، فإن التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضل التزام الحيادية الآن إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال اختراق أحد المستويات المذكورة أعلاه، مع الإشارة إلى أن اختراق المقاومة 1863.85 سيشكّل حافز إيجابي يدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند 1900.00 ثم 1928.60، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر لاستئناف المسار الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1800.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1830.00 والمقاومة 1875.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي