شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يجتاز الدعم – تحليل - 15-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من كسر مستوى 1.2688 وإغلاق الشمعة اليومية دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو 1.2520 كهدف سلبي تالي.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي يتطلب استمرارها الثبات دون مستوى 1.2688.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2570 والمقاومة 1.2720

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط