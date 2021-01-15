شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين ينتظر إشارة التأكيد – تحليل - 15-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر زوج الدولار مقابل الين بين المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم 103.65 والمقاومة 104.05، والتي تمثّل مفاتيح الاتجاه التالي، حيث يحتاج السعر لتخطي أحد هذين المستويين لتحديد أهدافه التالية بشكل أوضح، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن.

نشير إلى أن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الهابط الذي يستهدف مناطق 102.50 كمحطة تالية، بينما اختراق المقاومة سيدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 105.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 103.00 والمقاومة 104.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي