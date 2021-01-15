شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف الارتفاع – تحليل - 15-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار للارتفاع لكنه يستمر بمواجهة مقاومة قوية عند حاجز 1.3700، بانتظار تخطي هذا المستوى لتسهيل مهمة الاندفاع نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يمتد إلى 1.3860.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 1.3590، حيث إن كسر هذا المستوى قد يضغط على السعر لاختبار مناطق 1.3490 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3600 والمقاومة 1.3780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد