شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 15-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً لمستوى 1.2173 ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل تدريجي، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، معتمدين على تشكّل نموذج رأس وكتفين يملك أهداف سلبية تبدأ عند 1.2064 وتمتد إلى 1.1975.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون مستويات 1.2173 و1.2220.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2050 والمقاومة 1.2220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط