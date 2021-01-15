شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء عقب كشف بايدن عن خطته التحفيزية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات هذا الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الاسترالية وارتفع مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الجمعة وسط تقييم المستثمرين لخطة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن التحفيزية "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون وتبني محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيوم باول لهجة متشائمة في الندوة الافتراضي مع جامعة برينستون.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر أسعار الغذاء والتي أظهرت ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.9% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجاء ذلك منذ قليل حديث محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدرياد أور والذي أعرب عن كون الانتهاك الخبيت وغير القانون الأخير لتطبيق مشاركة الملفات الذي يستخدمه البنك المركزي النيوزيلندي أمر هام ويحظى بالاهتمام.

ونوه محافظ المركزي النيوزيلندي أور بأن النظام والمؤسسات المالية في بلاده لا تزال سليمة وأنه فقط تم إغلاق نظام تطبيق نقل الملفات المستقل الذي تم اختراقه، مضيفاً "نعتذر دون تحفظ لجميع المتضررين من الانتهاك، أنا شخصياً لدى هذه المشكلة وأشعر بخيبة أمال وآسف"، وذلك مع أفادته بأنه يجرى تحقيق مفضل حيال حادثة خرق بيانات بنك نيوزيلندا الاحتياطي وخدمة البريد الإلكتروني وأنه سيتم توفير تحديثات لاحقاً.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لليابان ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، مع صدور قراءة تيراتاري الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 1.0% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويذكر أن إدارة ترامب أضافت بالأمس شركة شاومي الصينية للقائمة السوداء بسبب ارتباطها بالجيش الصيني.

ويأتي ذلك عقب ساعات من بيان البيت الأبيض الأربعاء الذي أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تنقضي ولايته الأربعاء المقبل، وقع نسخة معدلة من الأمر التنفيذي الذي يحظر الاستثمار في الشركات المرتبطة بالجيش الصيني، دون أن يذكر اسم أي شركة آنذاك، ونقلاً عن وكالة الأمن الوطني الأمريكية وقع ترامب سابقاً أمر تنفيذي في تشرين الثاني/نوفمبر يطلب المستثمرين الانسحاب من الشركات الصينية المرتبطة بالجيش الصيني.

تلك التطورات من شأنها أن تزيد توتر العلاقات بين أكبر اقتصاديان عالمياُ، واللذان تصادما في العديد من الملفات تفشي كورونا وهونج كونج بخلاف حربهم التجارية، ويحذر أمر ترامب التداول في الأوراق المالية المتأثرة اعتباراً من 11 من هذا الشهر، وفي حالة ترك الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأمر، لا يمكن للمستثمرين الأمريكيين امتلك اسهم في تلك الشركات الصينية المرتبطة بالجيش الصيني بعد تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.51% ليخسر 9.47 نقطة ويصل إلى المستوى 1,863.81، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.21% ليخسر هو الأخر 59.21 نقطة ويصل إلى المستوى 28,639.05.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.96% ليخسر 52.33 نقطة ويصل إلى المستوى 5,418.13، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.53% ليخسر هو الأخر 18.94 نقطة ويصل إلى المستوى 3,546.96.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.26% ليربح 73.86 نقطة ويصل إلى المستوى 28,570.72، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.30% ليخسر 41.04 نقطة ويصل إلى المستوى 3,108.89.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.94% ليخسر 123.52 نقطة ويصل إلى المستوى 12,992.35، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.24% ليربح 15.95 نقطة ويصل إلى المستوى 6,731.30.