شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" ينخفض بأكثر من 2% وسط ضغط على قطاع التكنولوجيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "فيسبوك" خلال تعاملات يوم الخميس وسط ضغوط على القطاع التكنولوجيا فضلا عن استمرار الاضطرابات السياسية قبيل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن".



كانت "فيسبوك" قد أعلنت على لسان مديرها التنفيذي "مارك زوكربيرج" تعليق حساب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى حين تنصيب الرئيس المنتخب "جو بايدن" لتجنب استخدام الحساب في التحريض على العنف أو الاضطرابات في الولايات المتحدة.



يأتي ذلك بعد اقتحام أنصار "ترامب" مبنى الكابيتول في واشنطن احتجاجات على اعتماد فوز "بايدن" مما أثار غضبا محليا وعالميا.



من جانبها، انتقدت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" تعليق حسابات "ترامب" على وسائل التواصل الاجتماعي سواء "فيسبوك" أو "تويتر" أو يوتيوب".



وأعلن مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء التصويت على قرار لصالح عزل "ترامب" من منصبه بسبب اتهامات بتحريضه على العنف من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "فيسبوك" بنسبة 2.3% إلى 245.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 255 دولارا وأقل سعر عند 244.6 دولار.