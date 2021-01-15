شكرا لقرائتكم خبر عن "مايكرسوفت" تدعو لتطوير جوار سفر رقمي لإثبات الحاصلين "مايكرسوفت" تدعو لتطوير جوار سفر رقمي لإثبات الحاصلين على لقاحات "كورونا"على لقاحات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعربت شركة "مايكروسوفت" عن دعمها لخطة تطوير جواز سفر رقمي يثبت من سجلوا وحصلوا على لقاحات مضادة لفيروس كورونا في إطار الجهود للقضاء على الأزمة.



وكانت شركة أبرزها "مايكروسوفت" و"أوراكل" و"سيلز فورس" قد كشفت عن الانضمام لتحالف اعتماد اللقاحات من أجل طرح دراسات ومبادرات من شأنها تطوير خطة لتوزيع اللقاحات.



يأتي ذلك في ظل الكشف عن عدة لقاحات مضادة لفيروس كورونا أبرزها لقاح "فايزر – بيونتك" ولقاح "موديرنا" ولقاح "أسترازينيكا – أوكسفورد"، وذلك بالإضافة إلى لقاحات صينية ولقاح "سبوتنيك" الروسي وغيرها من اللقاحات التي لا تزال تخضع للتطوير والتجارب السريرية.



وتتواصل الجهود على مستوى العالم لمكافحة واحتواء تفشي فيروس كورونا حيث تقترب أعداد الإصابات من 93 مليون حالة بينما يقترب عدد الوفيات من مليوني شخص.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "مايكروسوفت" بنسبة 1.5% وأغلق جلسة الخميس عند 213 دولارا، وسجل أعلى سعر اليوم عند 217.4 دولار في حين سجل أقل سعر عند 212.7 دولار.