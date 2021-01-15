شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتخلى عن مكاسبها وتغلق على انخفاض قبيل خطاب "بايدن" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الخميس متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك عقب صدور بيانات ضعيفة وقبيل خطاب الرئيس المنتخب "جو بادين".



وتنتظر الأسواق عن كثب في وقت لاحق اليوم إعلان "بايدن" عن خطة لضخ مئات المليارات من الدولارات لتحفيز الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا فيما تحدثت وكالات أنباء أن هذه الحزمة التحفيزية ربما يصل حجمها إلى ما يقرب من تريليوني دولار.



وكشفت بيانات اقتصادية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفع إلى 965 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب مقارنة بتوقعات ارتفاع طفيف إلى 785 ألفا.



من جانبه، صرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بأن البنك المركزي لن يرفع معدل الفائدة في أي وقت قريب كما أنه من السابق لأوانه الحديث عن رفع لمعدل الفائدة.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.3% أو ما يعادل 66 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 53.57 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 53.2 دولار وأقل سعر عند 52.2 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 0.6% أو ما يعادل 36 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 56.42 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 56.4 دولار وأقل سعر عند 55.2 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2% (ما يعادل 69 نقطة) إلى 30991 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 31223 نقطة وأقل مستوى عند 30982 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 13112 نقطة، وسجل أعلى مستوى 13220 نقطة وأقل مستوى عند 13098 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 3795 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3823 نقطة وأقل مستوى عند 3792 نقطة.