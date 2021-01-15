شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح ترتفع وسط أنباء عن زيادة الضرائب على الصادرات الروسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن أنباء عن أن روسيا تنوي زيادة الضرائب على صادراتها من القمح.



وذكرت الحكومة الأرجنتينية أن حصاد القمح سجل 17 مليون طن، وهو ما زاد قليلا عن التوقعات عند 16.5 مليون طن.



وفي روسيا، كشفت مصادر لوكالة "رويترز" أن مسؤولين في موسكو يدرسون زيادة الضرائب على صادرات البلاد من القمح.



يأتي ذلك بعد قرار روسيا بفرض ضرائب على صادرات البلاد من القمح في الفترة بين يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حزيران المقبل من أجل خفض الأسعار محليا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 90.08 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس/آذار بنسبة 1.5% عند 6.70 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.73 دولار وأقل سعر عند 6.53 دولار.