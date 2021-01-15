21.3 مليار درهم استثمارات البنوك في الإمارات خلال 11 شهراً

دبي: عبير أبو شمالة



تراجعت قيمة الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي بنحو 1.2% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 3.2 تريليون درهم، مقابل 3.24 تريليون درهم في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، لكنها بالرغم من ذلك بقيت مرتفعة بنحو 3.9% منذ بداية 2020 مقابل 3.08 تريليون درهم في نهاية 2019. وأظهرت بيانات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في الدولة تراجعت في نوفمبر الماضي بنحو 14% على أساس شهري إلى 155.64 مليار درهم، مقابل 181.06 مليار درهم في أكتوبر، لكنها تبقى رغم ذلك مرتفعة وبنحو 70.8% عن مستوياتها في نهاية عام 2019.

الودائع

وتراجعت الودائع المصرفية على أساس شهري في نوفمبر الماضي بنحو 1.8% لتصل إلى 1.88 تريليون درهم، وارتفعت الودائع الإجمالية لدى القطاع المصرفي بنحو 0.3% في ال11 شهراً الأولى من العام الماضي مقابل 1.87 تريليون درهم في نهاية 2019.

وتراجعت الودائع الحكومية في بنوك الدولة بنحو 0.9% على أساس شهري في نوفمبر الماضي لتصل إلى 317.82 مليار درهم، مقابل 320.67 مليار درهم في أكتوبر 2020، لكنها بقيت مرتفعة وبمعدل 4.5% تقريباً عن مستوياتها في نهاية عام 2019 التي وصلت إلى 304.29 مليار درهم.

الائتمان

وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي تراجع الائتمان المحلي من بنوك الدولة بنحو 0.1% على أساس شهري في نوفمبر الماضي إلى 1.61 تريليون درهم، وسجل الائتمان المحلي ارتفاعاً بنحو 1.2% منذ بداية عام 2020. وتراجع الائتمان للقطاع الخاص بنحو 0.1% على أساس شهري، وبنحو 1.3% في ال11 شهرا الأولى من عام 2020، ليصل مع نهاية نوفمبر إلى 1.135 تريليون درهم.

وتراجع الائتمان الحكومي بنح 0.3% على أساس شهري في نوفمبر الماضي وبنحو 2.4% منذ بداية عام 2020 إلى 244.52 مليار درهم مقابل 245.13 مليار درهم في أكتوبر 2020، وبنحو 250.42 مليار درهم في نهاية عام 2019. بدوره، تراجع الائتمان المصرفي للشركات شبه الحكومية بنحو 0.3% على أساس شهري، لكنه بقي مرتفعاً بنحو20.5% منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر، ووصل إلى 203.99 مليار درهم.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية أن الاستثمارات المحلية للبنوك ارتفعت بنحو 2.1% على أساس شهري إلى 183.25 مليار درهم في نوفمبر الماضي، ووصل الارتفاع منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية نوفمبر الماضي إلى 13.1%. ووصلت قيمة الاستثمارات المحلية التي ضختها البنوك العاملة في الدولة خلال ال11 شهرا الأولى من العام الماضي إلى 21.3 مليار درهم.

