شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع مستفيدة من انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



يأتي ذلك في ظل الترقب عن كثب في الأسواق للخطة التي سيعلنها الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" لتحفيز الاقتصاد الأكبر في العالم في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.



وكشفت بيانات اقتصادية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفع إلى 965 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب مقارنة بتوقعات ارتفاع طفيف إلى 785 ألفا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 90.08 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.9% أو ما يعادل 23 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 25.802 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 25.990 دولار وأقل سعر عند 25.095 دولار.