شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للين الياباني عقب صدور بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو إيجابي أمام أغلب العملات الرئيسية في أعقاب صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات.



يأتي ذلك وسط ترقب الأسواق للخطة التي من المنتظر إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بادين" عنها في وقت لاحق اليوم حيث يتوقع محللون أن يكشف عن خطة بنحو تريليوني دولار لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المنتجين في الياباني انخفض بنسبة 2% في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بنسبة 2.2%.



وتكافح دول العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا مع دخول العام الثاني من الجائحة، وكان رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوجا" قد تعهد بالتخلص من أزمة "كورونا" في بلاده قبل انطلاق فاعليات دورة الألعاب الأولمبية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:38 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 103.7، وسجل أعلى سعر اليوم عند 104.2 وأقل سعر عند 103.5.