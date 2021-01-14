شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض مع إقبال المستثمرين على الأسواق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس وقع تحت وطأة الضغوط في ظل إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم.



وكشفت بيانات اقتصادية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفع إلى 965 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب مقارنة بتوقعات ارتفاع طفيف إلى 785 ألفا.



هذا، وسوف يعلن الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" في وقت لاحق اليوم عن خطته لتحفيز الاقتصاد وسط توقعات بأن يبلغ حجم هذه الخطة تريليوني دولار.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 90.08 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.2% أو ما يعادل 3.50 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1851.4 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 1857.6 دولار وأقل سعر عند 1826.6 دولار.