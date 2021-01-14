شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع معدل التضخم 5.3% في ديسمبر بضغط أسعار الغذاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع معدل التضخم في السعودية بنسبة 5.3%في ديسمبر 2020 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إلا أنه أقل من معدل التضخم للشهر السابق (نوفمبر 2020)، وذلك بحسب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أمس.

وعزت الهيئة هذا التطور في الأسعار إلى حد كبير لزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% والتي بدأ تطبيقها منذ بدء شهر يوليو 2020. وقالت الهيئة إن أكبر ضغط تصاعدي على التضخم جاء من أسعار الأغذية والمشروبات، حيث ارتفعت بنسبة 12.7%، متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 12.9%، وكذلك أسعار النقل التي ارتفعت بنسبة 6.9%، بسبب ارتفاع أسعار المركبات بنسبة 9.6%، وأشارت إلى أن قسم التبغ سجل ارتفاعا بنسبة 13.7%، كما ارتفع قسم الاتصالات 11.4%.

ووفق بيانات الهيئة، سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 103.77 نقاط خلال الشهر الماضي لسنة الأساس 2018، مقارنة بـ 98.5 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، سجل قسم التعليم انخفاضا بنسبة 8.6% متأثرا بانخفاض أسعار التعليم قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي بنسبة 12.3%، وانخفاض التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 11.1%، كما انخفضت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأسعار الوقود الأخرى بنسبة 0.8%، بسبب انخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 1.5%.

ويعكس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات في الأسعار، التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات، والتي تتكون من 490 بندا، تم اختيارها بناء على نتائج مسح الإنفاق والدخل الذي أجري عام 2018، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع.