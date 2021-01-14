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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير المالية محمد الجدعان شارك في الورشة الافتراضية التي نظمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتقييم مخرجات الدراسة التي تم إنجازها من قبل مكتب الدراسات العالمي Mercer حول مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية وما أفرزته من توصيات. كما شارك في الورشة أيضا وزراء وممثلون عن دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وتونس وعدد من الصناديق العربية. وافتتح ورشة العمل الدكتور بدر السعد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واستعرضت شركة Mercer الملخص التنفيذي وتقرير مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية. وافتتح ورشة العمل الدكتور بدر السعد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واستعرضت شركة Mercer الملخص التنفيذي وتقرير مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية. من جانبها أعربت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها خلال الورشة عن أملها في أن تحقق المؤسسات المالية العربية مزيدا من التقدم خلال المرحلة المقبلة في مجال تخطيط وتنويع محافظها الاستثمارية،.

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