انخفاض الطلب العالمي على النفط 9.8 ملايين برميل يوميا في 2020

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجع الطلب العالمي على النفط بمقدار 9.8 ملايين برميل يوميا إلى 90 مليون برميل يوميا في 2020، بحسب تقرير منظمة أوبك الشهري الصادر أمس على موقعها، فيما تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 5.9 ملايين برميل يوميا إلى 95.9 مليون برميل يوميا في 2021 وهي نفس التقديرات السابقة.

وحذرت منظمة أوبك في الوقت نفسه من حالة عدم يقين مع استمرار أزمة «كورونا».

وشدد التقرير على أن توقعاته للعام الحالي تفترض حدوث تعاف صحي في أنشطة الاقتصاد بما في ذلك الإنتاج الصناعي وسوق العمل وزيادة مبيعات السيارات، وأضاف «من المتوقع ارتفاع الطلب على النفط بشكل مطرد هذا العام مدعوما في المقام الأول بوسائل النقل والوقود الصناعي».

وأشار التقرير الشهري إلى ارتفاع إنتاج النفط لدول أوبك في شهر ديسمبر الماضي بمقدار 280 ألف برميل نفط يوميا.

وأعطت المنظمة تقييما سلبيا لمستوى تنفيذ صفقة أوبك+، الذي بلغ نسبة 102%، مقارنة بـ104% في شهر نوفمبر 2020. وقال تقرير المنظمة «بلغ متوسط إنتاج 13 دولة من بلدان أوبك 25.36 مليون برميل يوميا في شهر ديسمبر 2020. وهو ما يمثل زيادة قدرها 0.28 مليون برميل يوميا مقارنة بشهر نوفمبر». وأضاف ارتفع الإنتاج بشكل رئيس في ليبيا والعراق والإمارات، وانخفض في نيجيريا والكونغو وأنغولا.

وتتوقع المنظمة أن تسجل إمدادات الدول من خارجها من الخام مستوى 62.7 مليون برميل يوميا في 2020، فيما ترى أنها ستنمو بمقدار 0.8 مليون برميل يوميا في 2021 وهي نفس التقديرات السابقة.