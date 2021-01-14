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وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي أنه يمكن لعملاء ومراجعي الفرع ممن لديهم مشاكل تقنية، الحصول على الخدمات من خلال الركن الرقمي في صالة خدمة العملاء في المقر الحديث، وتحديدا من خلال الدخول على منصات الوزارة الرقمية، وحضور جلسات تسوية الخلافات العمالية الودية، ولكن قبل ذلك ينبغي لهم الحصول على موعد الكتروني قبل زيارة الفرع للحصول على مختلف الخدمات التي تتطلب حضور العميل.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، زار فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في مقره الجديد بحي المرسلات شرق العاصمة، والمجهز بأحدث التجهيزات الفنية، والخدمات الرقمية الذاتية.وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي أنه يمكن لعملاء ومراجعي الفرع ممن لديهم مشاكل تقنية، الحصول على الخدمات من خلال الركن الرقمي في صالة خدمة العملاء في المقر الحديث، وتحديدا من خلال الدخول على منصات الوزارة الرقمية، وحضور جلسات تسوية الخلافات العمالية الودية، ولكن قبل ذلك ينبغي لهم الحصول على موعد الكتروني قبل زيارة الفرع للحصول على مختلف الخدمات التي تتطلب حضور العميل.

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