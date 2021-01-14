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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تويوتا علقت العمل في مصنعها في ماليزيا بسبب القيود الجديدة التي تفرضها الحكومة لوقف زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن المتحدثة باسم الشركة، شينو يامادا، القول إن تويوتا أوقفت تشغيل مصنعها جنوب غربي كوالالمبور أمس الخميس.

وينتج المصنع ما يصل إلى 100 ألف مركبة سنويا، بما في ذلك سيارات تويوتا سيدان «كامري» وسلسلة البيك أب «هايلكس».