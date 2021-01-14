شكرا لقرائتكم خبر 144 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووفقا لتقرير نشرته الوزارة، زادت إيرادات الشهر 3% على أساس سنوي إلى 346 مليار دولار، فيما ارتفع الإنفاق 40 % إلى 490 مليار دولار.وبلغ إجمالي عجز الميزانية الأمريكية للأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2021، التي بدأت في أول أكتوبر 573 مليار دولار، ارتفاعا من 357 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.
وأوضح التقرير أن إيرادات الأشهر الثلاثة الأولى، استقرت دون تغير يذكر عند 803 مليارات دولار، فيما زادت النفقات 18 % إلى 1.376 تريليون دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر 144 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.