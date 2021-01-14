شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض بعد بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة فضلا عن ترقب إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" عن خطته لتحفيز الاقتصاد.



وتنتظر الأسواق عن كثب في وقت لاحق اليوم إعلان "بايدن" عن خطة لضخ مئات المليارات من الدولارات لتحفيز الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا فيما تحدثت وكالات أنباء أن هذه الحزمة التحفيزية ربما يصل حجمها إلى ما يقرب من تريليوني دولار.



وكشفت بيانات اقتصادية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفع إلى 965 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب مقارنة بتوقعات ارتفاع طفيف إلى 785 ألفا.



وتتواصل الجهود على مستوى العالم لمكافحة واحتواء تفشي فيروس كورونا حيث تقترب أعداد الإصابات من 93 مليون حالة بينما يقترب عدد الوفيات من مليوني شخص.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 90.08 نقطة.