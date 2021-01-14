شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يمحو خسائره ويتحول إلى الارتفاع بعد تقرير "أوبك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس متخلية عن الخسائر التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك بعد إبقاء "أوبك" على توقعاتها بشأن الطلب العالمي.



وكشفت "أوبك" في تقريرها الشهري الصادر اليوم أن الطلب العالمي على الخام انخفض بنحو 9.8 مليون برميل يوميا إلى 90 مليون برميل يوميا خلال العام الماضي.



وأبقت المنظمة على توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 5.9 مليون برميل يوميا إلى 95.9 مليون برميل يوميا في عام 2021، في حين تتوقع أن تضخ دول من خارج "أوبك" 62.7 مليون برميل يوميا في عام 2020 ثم ستنمو الإمدادات بنحو 800 ألف برميل يوميا في 2021.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بحلول الساعة 17:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 53.2 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 53.2 دولار وأقل سعر عند 52.2 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 0.1% إلى 56.1 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 56.4 دولار وأقل سعر عند 55.2 دولار.