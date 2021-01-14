شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع وسط توقعات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل توقعات إيجابية بشأن أداء العملة فضلا عن التفاؤل حيال تعافي الاقتصاد الأسترالي في العام الجاري.



وكشف محللو بنك "جولدمان ساكس" عن أنهم يتوقعون استمرار صعود الدولار الأسترالي ليصل إلى أعلى مستويات قياسية ممكنة في الفترة المقبلة.



وتشير التوقعات أيضا إلى أن الاقتصاد الأسترالي وغيره من الاقتصادات العالمية سوف يشهدون تعافيا تدريجيا من آثار جائحة "كورونا".



يأتي ذلك في ظل الإعلان عن حملات في عدة دول لتوزيع جرعات من لقاحات واعدة أبرزها لقاح "فايزر – بيونتك" ولقاح "موديرنا" وأيضا لقاح "أسترازينيكا – جامعة أوكسفورد"، وهي لقاحات تم اعتمادها جميعا للاستخدام بشكل طاريء.



هذا، وقد أظهرت بيانات جامعة "جون هوبكينز" أن عدد الإصابات بفيروس كورونا قد تجاوز 92 مليون حالة على مستوى العالم بينما يقترب عدد الوفيات من مليوني حالة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.7784، وسجل أعلى سعر عند 0.7786 وأقل سعر عند 0.7729.