التقاعد تعتمد «إبراق» لحماية بيانات العملاء

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وتضمنت مذكرة التفاهم التي وقعها من جانب المؤسسة مساعد المحافظ لتقنية المعلومات حسين الأسمري، ومن جانب الشركة نائب الرئيس لقطاع الأعمال ضيف الله العتيبي، تقديم نظام إبراق وهو أحد المنتجات الوطنية، الذي طور من خلال إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال تقنية المعلومات.ويعد (إبراق) تطبيقا للتراسل الفوري الداعم للتواصل النصي، والمكالمات الصوتية والفيديو، وإدارة المهام وتبادل الوسائط المتعددة والوثائق، ويعتبر أحد أهم الوسائل التي تسهم في تفعيل العمل الديناميكي ويوفر وسيلة تواصل أساسية بين الموظفين داخل المنظومة، خصوصا في ظل الحرب المعلوماتية العالمية كون النظام يوفر الحلول الأمنية المناسبة كما يؤمن مستويات عالية من الخصوصية والأمان مع حفاظه على الاعتمادية والمرونة في نفس الوقت.
وتعتزم المؤسسة العامة للتقاعد استخدام المنتج لمنسوبيها من الموظفين والموظفات، وكذلك مع عملائها من الجهات الحكومية والخاصة وذلك للتواصل وتبادل المحادثات والمكالمات والوسائط المتعددة والوثائق بطريقة آمنة ومضمونة ومحفوظة داخليا.
يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد وفي خطتها للتحول الرقمي أولت اهتماما بدعم المنتجات الوطنية عبر عقد الشراكات الإستراتيجية معها كبديل للتقنيات العالمية، من بينها: منتج (إبراق) الذي يعد بديلا إستراتيجيا لبعض التطبيقات العالمية والتي قد تمثل تهديدا بالغا على خصوصية البيانات.
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