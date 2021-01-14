16 ألف دورة تدريبية يقدمها «دروب ـ إن»

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وتشتمل الدورات على 14 مجالا منها: إدارة الأعمال، والبرمجة، التصميم، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، والمحاسبة والمالية، والموارد البشرية، والقيادة والإدارة، وإدارة المشاريع، والتسويق، وتطوير الأداء وغيرها من المجالات الأخرى، وذلك بالشراكة والتعاون مع أشهر المنصات العالمية للتدريب الالكتروني، في حين يمنح البرنامج شهادة اجتياز مقدمة من:LinkedIn Learning، لكل دورة تدريبية الكترونية تنهى متطلباتها.يذكر أن برنامج (دروب ــ إن)، في مرحلته الثالثة، يهدف إلى توفير التدريب الالكتروني في مجالات متعددة ومرتبطة باحتياجات سوق العمل، ورفع مستوى المعارف والمهارات لدى موظفي منشآت القطاع الخاص، وزيادة فرص التوظيف للباحثين عن العمل.
أبرز الدورات:
- إدارة الأعمال
- البرمجة
- التصميم
- تحليل البيانات
- الحوسبة السحابية
- المحاسبة والمالية
- الموارد البشرية
- القيادة والإدارة
- إدارة المشاريع
- التسويق
- تطوير الأداء
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