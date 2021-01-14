شكرا لقرائتكم خبر 16 ألف دورة تدريبية يقدمها «دروب ـ إن» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكن البرامج التدريبية التي يشرف عليها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الشباب السعودي والباحثين عن عمل من مواكبة الاحتياجات التي يتطلبها سوق العمل، عبر 16 ألف دورة تدريبية في مختلف المجالات والتخصصات. ويقدم (هدف) ممثلا في المنصة الوطنية للتدريب الالكتروني «دروب»، الدورات التدريبية عبر منصة عالمية للتدريب الالكتروني لمدة 6 أشهر.

وتشتمل الدورات على 14 مجالا منها: إدارة الأعمال، والبرمجة، التصميم، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، والمحاسبة والمالية، والموارد البشرية، والقيادة والإدارة، وإدارة المشاريع، والتسويق، وتطوير الأداء وغيرها من المجالات الأخرى، وذلك بالشراكة والتعاون مع أشهر المنصات العالمية للتدريب الالكتروني، في حين يمنح البرنامج شهادة اجتياز مقدمة من:LinkedIn Learning، لكل دورة تدريبية الكترونية تنهى متطلباتها.

يذكر أن برنامج (دروب ــ إن)، في مرحلته الثالثة، يهدف إلى توفير التدريب الالكتروني في مجالات متعددة ومرتبطة باحتياجات سوق العمل، ورفع مستوى المعارف والمهارات لدى موظفي منشآت القطاع الخاص، وزيادة فرص التوظيف للباحثين عن العمل.

أبرز الدورات: