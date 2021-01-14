شكرا لقرائتكم خبر 18 يناير آخر موعد لتسجيل حضور ملتقى جائزة الملك عبدالعزيز للجودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة استقبال طلبات التسجيل لحضور الملتقى الخامس لأفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي، حيث سيكون متاحا للشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والأفراد مجانا، على أن يغلق التسجيل في 18 يناير الحالي.

وقال المدير التنفيذي للجائزة الدكتور أحمد بابدر إن الملتقى الذي سينطلق في 19 يناير الحالي ويستمر يومين، يتضمن في يومه الأول 7 أوراق عمل، وهي: جائزة الملك عبدالعزيز للجودة ودورها في تعزيز رحلة التميز المؤسسي، وجائزة التميز الحكومي العربي، إلى جانب ورقة عمل حول هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تجربة في العمليات والخدمات والمنتجات.

وسيشهد اليوم الأول أيضا عددا من أوراق العمل، وهي: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تجربة في إدارة الأزمات والمخاطر، ومركز المعلومات الوطني، تجربة أثناء جائحة كورونا ، وأثر نماذج التميز في أداء المنظمات، تجربة أرامكو السعودية، وأخيرا ورقة عمل بعنوان الاستراتيجية الوطنية للجودة ونماذج التميز في الخدمات والمنتجات.

ويستعرض الملتقى في يومه الثاني، تجارب وطنية في مجال التميز المؤسسي، وهي تجربة مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، إضافة إلى أوراق عمل بعنوان القيادة الإدارية بجامعة الملك فيصل ، والمركز الطبي الدولي، التخطيط الاستراتيجي، وشركة العبيكان لفنون الطباعة، إمكانية المنشآت الصغيرة من تحقيق التميز، وشركة المياه الوطنية، تجربة إدارة التغيير، وأخيرا ورقة عمل بعنوان مؤسسة عبدالقادر المهيدب الخيرية، تجربة المسؤولية الاجتماعية.