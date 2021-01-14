شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تُطلق إصدارين جديدين من جالاكسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات، أحدث هواتفها ضمن سلسلة جالاكسي S، وهما جالاكسيS21 وS21 بلس. ويجمع الهاتفان الجديدان بين التصميم الأنيق والكاميرا الاحترافية.

ويتميز هاتف جالاكسيS21 بتصميم خفيف وشاشة صغيرة بحجم 6.2 بوصة من الحافة للحافة، بمعدل تحديث 120Hz ما يُسهّل عملية تحريك الشاشة للرؤية، وبإطار جديد كلياً للكاميرا يندمج بسلاسة مع الإطار المعدني للجهاز، بينما يتميز هاتف S21 بلس، بشاشة كبيرة مقاس 6.7 بوصة وبطارية أكبر.