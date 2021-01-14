شكرا لقرائتكم خبر عن «دلتا إيرلاينز» تتكبد 12.4 مليار دولار في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «دلتا إيرلاينز» إنها تمكنت من خفض معدل استنفاد احتياطاتها النقدية إلى النصف، مع تقليص خسائرها في الربع الرابع، وذلك في الوقت الذي أدت فيه جائحة كورونا إلى دخول الشركة في أسوأ عام لها على الإطلاق.

وسجلت شركة الطيران ومقرها أتلانتا خسارة صافية بلغت حوالي 12.39 مليار دولار في عام 2020، وهو رقم قياسي وفقاً لبيانات «FactSet».

وتكبدت الشركة خسائر صافية بلغت 744 مليون دولار في الربع الرابع من 2020، مقارنة بأرباح بقيمة 1.1 مليار دولار في العام الذي سبقه. وتراجع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 65% من 11.44 مليار دولار في الربع الأخير من 2019 إلى 3.97 مليار دولار في الربع الرابع من 2020.

وبلغ متوسط استنفاد الاحتياطات النقدية للناقلة 12 مليون دولار يومياً في الربع المنتهي في 31 ديسمبر 2020، بانخفاض بمقدار النصف عن متوسط الاستنفاد البالغ 24 مليون دولار يومياً في الربع الثالث. وقالت دلتا إنها تتوقع تحقيق تدفق نقدي إيجابي بحلول الربيع.