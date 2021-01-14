شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الخليج تُودع المبالغ العائدة من كسور زيادة رأس المال في حساب المستحقين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة نتيجة الإندماج في حسابات المساهمين المستحقين، بتاريخ اليوم الخميس الموافق 14 يناير الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن عدد الأسهم المباعة يبلغ 5,453 سهم، بقيمة 108.326 مليون ريال، بواقع 19.87 ريال للسهم.

كذلك أعلنت شركة اتحاد عن عدم تمكنها من توزيع مبالغ البيع على المساهمين المستحقين خلال المدة المذكورة في تعميم المساهمين والمحددة بثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ الإندماج.

وقالت الشركة، إن سبب عدم التمكن من إتمام عملية بيع كسور الأسهم وإيداع مبالغ البيع في حسابات المساهمين المستحقين خلال المدة المحددة نظاماً، هو التأخر في إنهاء الإجراءات الخاصة بتحويل المبالغ.

وتتوقع الشركة الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم وتوزيع مبالغ البيع على المساهمين المستحقين في تاريخ 14 يناير 2021.

ويُذكر أن عمومية الشركة وافقت، في أكتوبر الماضي، على دمج الشركة الأهلية في شركة اتحاد الخليج وفقاً لأحكام المواد (191) و(192) و(193) من نظام الشركات.

وأفادت الشركة، في بيان سابق، بأن عملية الدمج ستتم من خلال إصدار ما مجموعه 7.947 مليون سهم من أسهم العوض في شركة اتحاد الخليج مقابل كامل أسهم رأس المال المصدر في شركة الأهلية للتأمين التعاوني، وانقضاء شركة الأهلية للتأمين التعاوني، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج بين الشركتين، والمبرمة في 4 يونيو الماضي.

ووافقت الجمعية أيضاً على زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج من 150 مليون ريال إلى 229.474 مليون ريال، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 10.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح 8.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 5.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 26.7 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.