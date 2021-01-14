شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض لكنه يستهدف تسجيل مستويات قياسية فى عام 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن محللين أكدوا على أن المعدن الصناعي سوف يحقق مستويات قياسية خلال العام الجاري.



يأتي ذلك في ظل التوقعات بتعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا نتيجة توزيع جرعات من بعض اللقاحات الواعدة في عدة دول لاحتواء تفشي الفيروس.



هذا، وقد أظهرت بيانات جامعة "جون هوبكينز" أن عدد الإصابات بفيروس كورونا قد تجاوز 92 مليون حالة على مستوى العالم بينما يقترب عدد الوفيات من مليوني حالة.



وأعلنت عدة دول على رأسها المملكة المتحدة عودة قيود الإغلاق نتيجة ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا تتميز بكونها سريعة الانتشار.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 2392.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 3402.5 دولار وأقل سعر عند 2379 دولارا.