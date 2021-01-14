شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في انتظار الإعلان عن خطة "بايدن" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس رغم صدور بيانات ضعيفة، لكن الأسواق تترقب إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" عن خطته لتحفيز الاقتصاد.



ومن المنتظر إعلان "بايدن" عن خطة لضخ مئات المليارات من الدولارات لتحفيز الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا فيما تحدثت وكالات أنباء أن هذه الحزمة التحفيزية ربما يصل حجمها إلى ما يقرب من تريليوني دولار.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفع إلى 965 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب مقارنة بتوقعات ارتفاع طفيف إلى 785 ألفا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:1 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 146 نقطة) إلى 31207 نقاط، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 62 نقطة) إلى 13190 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 3821 نقطة.