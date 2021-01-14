جنرال موتورز تطلق وحدة أعمال جديدة

ديترويت: ”الخليج 365”

أعلنت جنرال موتورز عن وحدة أعمال جديدة تحمل اسم BrightDrop وتُعنى بتوفير نظام إيكولوجي من المنتجات العاملة على الكهرباء من الميل الأول للأخير، إضافة للبرمجيات والخدمات المرتبطة بها، وذلك بهدف تمكين شركات التوصيل والخدمات اللوجستية من القيام بمهام نقل البضائع بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية. وقد جرى تصميم حلول BrightDrop لمساعدة الشركات في تخفيض تكاليفها وتحسين إنتاجيتها وتعزيز سلامة الموظّفين وأمن الشحنات، إلى جانب دعم الجهود الشاملة فيما يتعلّق بالاستدامة.

حول هذا الموضوع، قالت ماري بارا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال موتورز: «تمنح BrightDrop طريقة أذكى لتوصيل المنتجات وتوفير الخدمات. فنحن نرتكز على الخبرات الواسعة التي نتمتّع بها في جعل المركبات كهربائية وتطبيقات التنقّل والمعلومات عن بعد وإدارة الأساطيل كي نوفر حلاً شاملاً ومتكاملاً للعملاء التجاريين، مما يمكّنهم من نقل المنتجات بطريقة أفضل وأكثر استدامة».

تُعدّ BrightDrop نتاج مبادرات Global Innovation من جنرال موتورز، وهي تنضم إلى المجموعة الأخرى من باقي الشركات الناشئة الجديدة التي أطلقتها Global Innovation مؤخراً مثل OnStar Insurance وOnStar Guardian وGM Defense. وفيما يخصّ استراتيجية النمو، ستتعامل هذه الوحدة الجديدة للأعمال مع الشركات مباشرة، وتساهم بتوسعة نطاق اعتماد منصّة Ultium وتستفيد من الفرص المتاحة في مجالي البرمجيات والخدمات.

وبناءً علي توقّعات جنرال موتورز لعام 2025، سوف يتخطّى السوق المجمَّع لنقل الطرود وتوصيل الطعام والخدمات اللوجستية العكسية في الولايات المتحدة الأمريكية قيمة الـ 850 مليار دولار. أما وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، فمن المتوقَّع أن ينمو الطلب على خدمات التوصيل الحضرية ضمن الميل الأخير، والتي تدفعها وسائط التجارة الإلكترونية، بنسبة عالية تبلغ 78 في المئة بحلول سنة 2030، مما يؤدّي إلى زيادة نسبتها 36 في المئة في عدد مركبات التوصيل ضمن أبرز 100 مدينة بالعالم. وفي الوقت ذاته، من المتوقَّع أن تتسبّب هذه الزيادة في الطلب بحصول ارتفاع في منسوب انبعاثات الكربون بحوالي الثلث تقريباً جرّاء عمليات التوصيل.

وبهدف المساعدة في تلبية الاحتياجات الناتجة عن الارتفاع الكبير في الطلب، بينما في الوقت ذاته المساهمة في تخفيض التأثيرات السلبية الناتجة عن ذلك على كوكبنا، تقوم BrightDrop بتطوير مجموعة متكاملة من الحلول للمساعدة في تحسين كل ناحية تقريباً من عمليات التوصيل بدءًا من الميل الأول حتى الأخير.