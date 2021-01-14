شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية توفر لضيوفها فرصة الفوز بتذكرة فضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

أعلنت «القرية العالمية» منح ضيوفها فرصة استثنائية للفوز بتذاكر الدخول الفضية المحدودة الإصدار، التي تم طرحها ضمن احتفالات موسم اليوبيل الفضي، على نحو أسبوعي.

وسيحصل الضيوف ابتداء من هذا الأسبوع عند تحميل تطبيق القرية العالمية وتسجيل حساباتهم الشخصية فيه، على فرصة الفوز بالتذكرة الفضية، التي تمثّل نسخة مصغرة من أكبر تذكرة دخول في جينيس للأرقام القياسية، لعيش تجارب ترفيه استثنائية في عالم من الروائع.

وستقوم القرية العالمية كل يوم أحد، باختيار 25 ضيفاً عشوائياً للفوز بهذه الهدية المميزة، حيث سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين على الموقع الإلكتروني للوجهة ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وتمنح التذكرة الفضية الفائزين دخول لـ25 مرة، إلى الوجهة خلال الموسم الحالي.

وكانت القرية العالمية قد أطلقت الإصدار المحدود من التذاكر الفضية كنسخة مصغرة من تذكرة الدخول الأكبر في العالم والمسجلة في جينيس للأرقام القياسية، وتعتبر إحدى أروع المقتنيات التذكارية التي يمكن للضيوف الحصول عليها من القرية العالمية، ضمن احتفالات هذا الموسم، وذكرى مميزة من الرقم القياسي العالمي.

وإضافة إلى فرصة الفوز بهذه التذكرة القيّمة، سيتمكن الضيوف عند تحميل التطبيق، من الاستمتاع بمميزات استثنائية تجعل من زيارتهم أكثر سهولة وراحة. ومن بعض الخصائص التي يقدمها التطبيق للضيوف، إمكانية استخدام أحد أحدث الخرائط التفاعلية للاستدلال على مكان مختلف المنافذ، ومعرفة أوقات العروض، ووضع مخطط خاص بهم لرحلتهم في الوجهة.

كما يمكن للضيوف شراء تذاكر الدخول وإعادة شحن بطاقات «وجهات ترفيهية» الخاصة بهم مباشرة من خلال التطبيق. ويمكن لأصحاب باقات كبار الشخصيات، حجز الطاولات في مطاعم القرية العالمية، من خلال التطبيق كخدمة خاصة بهم.