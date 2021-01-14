الاقتصاد

الدولار قرب ذروة 3 أسابيع قبل كشف "جو بايدن" عن خطة التحفيز الاقتصادي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بدعم ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، قبل كشف الرئيس الأمريكي المنتخب"جو بايدن" عن خطة ضخمة لتحفيز أكبر اقتصاد فى العالم.

 

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 90.48 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.27 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.23 نقطة. 

 

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت فى اليوم السابق ، ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 90.73 نقطة.

 

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بنسبة 2.5% ، قبل قيام الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" بالكشف عن خطة ضخمة لتحفيز أكبر اقتصاد فى العالم.

 

يكشف بايدن فى وقت لاحق اليوم عن خطة "تريليونات" الدولارات للإغاثة من جائحة فيروس ، وذكرت شبكة "سي آن آن " الإخبارية أن الحزمة الجديدة ستكون بحوالي 2 تريليون دولار أمريكي.

 

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، عدد من البيانات الاقتصادية فى الولايات المتحدة ، لعل أهم تلك البيانات عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ، البيانات الإيجابية المتوقع أن توسع المكاسب الحالية للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

 

تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.785 مليون فى الأسبوع المنتهي 9 كانون الثاني/يناير من 0.787 مليون الأسبوع الأسبق.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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