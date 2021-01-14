شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار قرب ذروة 3 أسابيع قبل كشف "جو بايدن" عن خطة التحفيز الاقتصادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بدعم ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، قبل كشف الرئيس الأمريكي المنتخب"جو بايدن" عن خطة ضخمة لتحفيز أكبر اقتصاد فى العالم.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 90.48 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.27 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.23 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت فى اليوم السابق ، ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 90.73 نقطة.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بنسبة 2.5% ، قبل قيام الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" بالكشف عن خطة ضخمة لتحفيز أكبر اقتصاد فى العالم.

يكشف بايدن فى وقت لاحق اليوم عن خطة "تريليونات" الدولارات للإغاثة من جائحة فيروس كورونا ، وذكرت شبكة "سي آن آن " الإخبارية أن الحزمة الجديدة ستكون بحوالي 2 تريليون دولار أمريكي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، عدد من البيانات الاقتصادية فى الولايات المتحدة ، لعل أهم تلك البيانات عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ، البيانات الإيجابية المتوقع أن توسع المكاسب الحالية للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.785 مليون فى الأسبوع المنتهي 9 كانون الثاني/يناير من 0.787 مليون الأسبوع الأسبق.