شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تحافظ على مكاسبها قبل الكشف عن خطة تحفيز ضخمة فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتحافظ على مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، لتقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى فى 11 شهرا ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على الأسواق ، بعد صدور بيانات قوية فى الصين ، وقبل الكشف عن خطة تحفيز ضخمة فى الولايات المتحدة.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.3% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، مع توقف عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى 11 شهرا عند 411.92 نقطة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع السيارات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع قرابة 2% ، استنادا على آمال انتعاش الاقتصاد فى الصين أكبر سوق للسيارات فى العالم.

أظهرت بيانات إدارة الجمارك العامة فى الصين يوم الخميس ارتفاع الصادرات الصينية بنسبة 18.1% فى كانون الأول/ديسمبر ،لتتجاوز متوسط توقعات المحللين ارتفاع بنسبة 15%.

ويراقب المستثمرين عن كثب المعركة المستعمرة مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا ، ومع ذلك فإن إطلاق حمالات التطعيم الواسعة فى معظم أنحاء القارة يثير آمال السيطرة وإنهاء الجائحة فى أقرب وقت ممكن.

يكشف الرئيس الأمريكي المنتخب"جو بايدن" فى وقت لاحق اليوم عن خطة "تريليونات" الدولارات للإغاثة من فيروس كورونا ،وذكرت شبكة "سي آن آن " الإخبارية أن الحزمة الجديدة ستكون بحوالي 2 تريليون دولار أمريكي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، مع توقف عمليات التصحيح من المستوي القياسي الجديد عند 3,826.69 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ،وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس حوالي 0.3%.