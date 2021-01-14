الاقتصاد

الذهب تحت ضغط ارتفاع الدولار قبل الكشف عن خطة "جو بايدن" التحفيزية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى ستة أسابيع ، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، قبل الكشف عن خطة الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" لتحفيز أكبر اقتصاد فى العالم.

 

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.9% إلى 1,829.04$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,845.47$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,852.20$.

 

فقد المعدن الأصفر "الذهب" بالأمس نسبة 0.5% ، ليستأنف خسائره التي توقفت فى اليوم السابق ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 1,817.31$ للأونصة.

 

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، بالقرب من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 90.73 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

 

يأتي هذا الصعود فى مستويات الدولار الأمريكي بفضل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، قبل الكشف عن خطة "جو بايدن" لتحفيز الاقتصاد الأمريكي ضد الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس .

 

يكشف الرئيس الأمريكي المنتخب"جو بايدن" فى وقت لاحق اليوم عن خطة "تريليونات" الدولارات للإغاثة من فيروس كورونا ،وذكرت شبكة "سي آن آن " الإخبارية  أن الحزمة الجديدة ستكون بحوالي 2 تريليون دولار أمريكي.

 

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 10.5 طن متري،بأكبر انخفاض يومي منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، لينزل الإجمالي إلى 1,171.21 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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