شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب تحت ضغط ارتفاع الدولار قبل الكشف عن خطة "جو بايدن" التحفيزية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى ستة أسابيع ، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، قبل الكشف عن خطة الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" لتحفيز أكبر اقتصاد فى العالم.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.9% إلى 1,829.04$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,845.47$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,852.20$.

فقد المعدن الأصفر "الذهب" بالأمس نسبة 0.5% ، ليستأنف خسائره التي توقفت فى اليوم السابق ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 1,817.31$ للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، بالقرب من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 90.73 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود فى مستويات الدولار الأمريكي بفضل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، قبل الكشف عن خطة "جو بايدن" لتحفيز الاقتصاد الأمريكي ضد الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

يكشف الرئيس الأمريكي المنتخب"جو بايدن" فى وقت لاحق اليوم عن خطة "تريليونات" الدولارات للإغاثة من فيروس كورونا ،وذكرت شبكة "سي آن آن " الإخبارية أن الحزمة الجديدة ستكون بحوالي 2 تريليون دولار أمريكي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 10.5 طن متري،بأكبر انخفاض يومي منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، لينزل الإجمالي إلى 1,171.21 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي.