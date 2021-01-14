شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعزز حيازات «المركزي» من الذهب 165% خلال 11 شهراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

ارتفعت حيازات مصرف الإمارات المركزي من الذهب بحوالي 165% خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الماضي، وسجلت قيمة حيازات الذهب ارتفاعاً شهرياً بحوالي 3.8% في نوفمبر الماضي لتصل مع نهايته بحسب أحدث بيانات المصرف المركزي إلى 10.7 مليار درهم، مقابل 10.31 في أكتوبر 2020.

ويصل الارتفاع على أساس سنوي إلى 195%، مقابل 3.63 مليار درهم في نوفمبر 2019. وكانت قيمة حيازات المركزي من الذهب وصلت إلى 4.04 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وتعمل البنوك المركزية عالمياً على تعزيز احتياطياتها من الذهب، الملاذ الأمن في أوقات الأزمات. وكان مصرف الإمارات المركزي بدأ زيادة حيازاته من الذهب بصورة لافتة منذ شهر أغسطس 2019 حيث رفع قيمة حيازاته وقتها بحوالي 56% إلى 2.24 مليار درهم مقابل 1.43 في شهر يوليو من العام نفسه.