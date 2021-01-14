شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: الأخضر يزين أبوظبي احتفالا بـ«أسبوع الاستدامة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أضاءت أبوظبي عدداً من أبرز معالمها السياحية والأيقونية باللون الأخضر وشعار أسبوع أبوظبي للاستدامة تزامناً مع استضافتها للفعالية، والذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وتنطلق فعالياته من 18 -21 يناير الجاري بشكل افتراضي باستخدام تقنيات ومنصات التواصل المرئي.

واكتست عدد من المعالم الرئيسية في الإمارة باللون بالأخضر وشعار الأسبوع، وهي برج الرياح ومبنى شركة سيمنز في مدينة مصدر، ومقر شركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك»، ومقر سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية، ومبنى جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة الى أبرز المعالم السياحية في جزيرة ياس ومبنى بلدية العين.

ويساهم الأسبوع من خلال مبادراته وفعالياته المختلفة في دفع عملية تبادل المعارف، وتطبيق الاستراتيجيات، وتطوير حلول واقعية لمواجهة تحديات الاستدامة والتغير المناخي. وباعتباره الحدث العالمي الرئيسي الأول في 2021 - العام الذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بمرور 50 عاماً على تأسيسها، وسيسهم الأسبوع بدور رائد في تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والأطراف المعنية في المجتمع من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.