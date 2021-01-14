شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للطيران» تستأنف رحلاتها اليومية إلى الدوحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت «العربية للطيران»، استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى العاصمة القطرية الدوحة، ابتداء من 18 يناير الجاري.

وعلاوة على ذلك، توفر «العربية للطيران» تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد ـ 19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة، وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.