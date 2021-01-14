شكرا لقرائتكم خبر عن «ويز أبوظبي» تنطلق إلى أثينا الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «ويز إير أبوظبي» عن جاهزيتها لتدشين أولى رحلاتها رسمياً من مطار أبوظبي الدولي إلى أثينا، الجمعة 15 الجاري. وقال جوزيف فارادي، رئيس مجلس إدارة «ويز إير أبوظبي» وأحد مؤسسي الشركة عام 2003: «يسرنا إطلاق أولى رحلاتنا الاقتصادية من أبوظبي والتي تمثل أحد أهم الوجهات الجديدة للشركة، والتي برهنت نجاحها في توفير خيارات جديدة للسفر الاقتصادي بأسعار تنافسية وبما ينسجم مع رؤيتها وتطلعاتها المستقبلية. كما نتطلع إلى التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتوفير خيارات سفر جديدة ومتنوعة للسكان والسياح».

وتستعد «ويز إير أبوظبي» التي جرى تأسيسها بالشراكة بين شركة «القابضة ADQ» ومجموعة «ويز إير» القابضة، لتشغيل رحلاتها إلى مدينة ثيسالونيكي اليونانية من أبوظبي في 4 فبراير 2021.

وكانت ويز إير أبوظبي، قد أعلنت عن شبكة من الوجهات التي تخطط لربطها مع أبوظبي وتشمل أثينا، وثيسالونيكي، والإسكندرية، وكوتايسي، ولارنكا، وأوديسا، ويريفان، إلى جانب إطلاق المزيد من الوجهات مع توسيع الشركة لأسطولها في أبوظبي خلال الأشهر المقبلة.

ويضم أسطول طائرات «ويز إير أبوظبي» 4 طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كليًا، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.