شكرا لقرائتكم خبر عن 13.85 مليار درهم رهونات عقارية في دبي خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 14.2 مليار درهم الخميس، بتسجيل 144 مبايعة بقيمة 319.12 مليون درهم، منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 80.12 مليون درهم و128 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 239 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 13.85 مليار درهم منها 49 رهونات أراضي بقيمة 8.23 مليار درهم و1530 رهونات فلل وشقق بقيمة 5.62 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة اليفره 1 بقيمة 6 مليار درهم وأخرى في منطقة الوصل بقيمة 1 مليار درهم.