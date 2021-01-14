شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الوطنية للتعليم تعتمد توزيع أرباح بقيمة 34.4 عن العام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتربية والتعليم، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على مُقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2020، بإجمالي 34.4 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.8 ريال للسهم الواحد بما يعادل 8% من رأس مال الشركة.

وبحسب البيان، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً.

وصدقت الجمعية على البيانات المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2020.

كذلك اعتمدت الجمعية الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 28 فبراير 2020، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 27 فبراير 2024.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2019، بإجمالي 34.4 مليون ريال، بواقع 0.8 ريال للسهم الواحد بما يعادل 8% من رأس مال الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الوطنية للتعليم حققت صافي أرباح خلال العام المنتهي في 31 أغسطس 2020 بلغ 57.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 50.4 مليون ريال في العام المنتهي في 31 أغسطس 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح العام المنتهي في 31 أغسطس 2020 إلى توحيد القوائم المالية لشركة الخوارزمي التعليمية، وشركة مدارس الغد الأهلية مع الشركة الوطنية للتربية والتعليم خلال العام الحالي والذي ساهم في ارتفاع الإيرادات، وزيادة صافي الربح للعام الحالي.

كذلك انخفض مصروف الإهلاك العام الحالي عن العام السابق نتيجة تغيير الأعمار الإنتاجية لبعض فئات الأصول الثابتة خلال العام الحالي.

وارتفعت المبيعات السنوية إلى 217.8 مليون ريال، مُقابل مبيعات بلغت 198 مليون ريال خلال العام السابق.