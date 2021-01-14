شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم آي بي إم (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة 129.00، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واختراق تلك المقاومة، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.77% بما يعادل -2.29 نقطة ليستقر على سعر 126.92 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، أمام استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 129.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 135.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه