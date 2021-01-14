شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية طفيفة ليقترب من المقاومة الفرعية 0.7775، ويحتاج السعر لتخطي هذا المستوى لتأكيد استمرار الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.7820 كمحطة تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.7695 لاستمرار الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7690 والمقاومة 0.7820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد