شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يضغط سعر عقود خام برنت على مستوى الدعم المحوري 55.78، وكما أشرنا صباحاً، كسر هذا المستوى سيدفع السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط خلال الجلسات القادمة، ويحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 57.77 وتمتد إلى 60.65 بعد تخطي المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 57.77

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد