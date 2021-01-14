شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بسلبية الآن ليقترب من اختبار مستوى 52.30، ويحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، حيث إن كسره سيدفع السعر لإجراء مزيد من التصحيح اللحظي الهابط، بينما ننتظر تفعيل الإشارات الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك لتحفيز السعر على استئناف السيناريو الإيجابي الذي تتواجد أهدافه الرئيسية التالية عند 54.62 ثم 56.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.00 والمقاومة 54.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد